Украина может выиграть войну, если будет иметь правильное вооружение и поддержку, – глава Пентагона

Ллойд Остин заявил, что США будут делать все возможное для помощи Украине.

Соединенные Штаты верят, что Украина может выиграть войну против РоSSии с «правильным вооружением и надлежащей поддержкой».

Об этом заявил министр обороны Ллойд Остин после визита в Украину, сообщает CNN.

«С точки зрения их способности побеждать первый шаг к победе – это вера в то, что ты можешь победить. Поэтому они верят, что могут победить. Мы верим, что они могут победить, если у них будет соответствующее вооружение, правильная поддержка, и мы будем делать все возможное и будем делать все, что в наших силах», – сказал Остин журналистам.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин посетили вчера Киев и провели переговоры с президентом Владимиром Зеленским и представителями украинского правительства.

По информации главы ОП Андрея Ермака, в ходе визита была достигнута договоренность о дополнительной военной помощи Украине в размере 322 млн долларов.