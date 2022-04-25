РоSSияне пытаются штурмовать Попасную, - сводка Генштаба

Генштаб ВСУ обнародовал оперативную информацию о роSSийском вторжении по состоянию на 06.00 25 апреля.

Противник проводит наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути между указанными территориями и оккупированным Крымом.

На Волынском, Полесском и Сиверском направлениях враг активных действий не проводил, существенных изменений в положении и деятельности подразделений противника, обеспечивающего охрану украино-белорусского и украино-роSSийского участков государственной границы Украины, не обнаружено.

На Слобожанском направлении роSSийские оккупанты продолжают обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по населенным пунктам Харьков, Карасовка, Прудянка и Коробочкино.

На направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск враг пытался провести штурмовые действия, успеха не имел, совершал обстрелы в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье и Новая Дмитровка.

На Донецком и Таврическом направлениях противник совершал артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. В городе Мариуполь враг наносил ракетно-бомбовые удары по позициям наших войск на территории завода "Азовсталь". Ведёт штурмовые действия населенного пункта Попасная.

На Южнобужском направлении враг обстреливал позиции наших войск в районах населенных пунктов Княжевка и Николаевка.

Силы обороны Украины наносят противнику значительные потери. Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты семь атак врага, уничтожены тринадцать танков, три артиллерийские системы, семнадцать единиц бронированной техники, четыре боевых бронированных машин и восемнадцать единиц автомобильной техники и четыре топливозаправщика.

Фото: Генштаб ВСУ

Подразделениями противовоздушной обороны, в указанном районе, были сбиты три беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10".

Вчера Генштаб сообщал, что на Слобожанском, Северодонецком и Кураховском направлениях захватчики провалили свои штурмовые операции.