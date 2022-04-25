США предоставит Украине военную помощь на 322 млн долларов, - Ермак

В ближайшее время в Киев вернется посольство США.

США предоставит Украине военную помощь на 322 млн долларов, - Ермак
Фото: телеграм-канал Андрія Єрмака

Во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина договорились о военной помощи Украине в размере 322 млн долларов.

Об этом написал в Телеграмме руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Важный визит Госсекретаря США Энтони Блинкена и министра обороны Ллойда Остина в Киев. Мы передали нашим союзникам специальный план по усилению санкций против РоSSии, который разработала международная экспертная группа Ермака-Макфола", - заявил он.

По его словам, также с представителями США обсудили укрепление обороноспособности Украины. 322 миллиона долларов получит Украина в рамках очередного пакета помощи Соединенных Штатов.

"Гарантии безопасности были предметом переговоров. США могут быть лидером среди будущих стран-гарантов безопасности Украины. В ближайшее время в Киев вернется посольство США и будет назначен новый посол", - добавил Ермак.

Фото: телеграм-канал Андрія Єрмака

Фото: телеграм-канал Андрія Єрмака

Фото: телеграм-канал Андрія Єрмака

Напомним, что 24 апреля президент Владимир Зеленский провел встречу с госсекретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны Ллойдом Остином. Американские СМИ сообщали, что Остин и Блинкен объявили о новой военной помощи Украине.

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