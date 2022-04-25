Зеленский: "Украина видит США лидером среди гарантов безопасности нашего государства"

Президент обсудил с американской делегацией оборонную помощь и ужесточение санкционной политики против РоSSии.

Президент Владимир Зеленский провел встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином.

Об этом сообщила пресс-служба президента.

В начале переговоров Зеленский отметил важность визита в Киев американских высокопоставленных чиновников в этот ответственный для Украины момент.

Фото: ОПУ

"Мы ценим то, что Соединенные Штаты Америки беспрецедентно помогают Украине. Хочу от себя лично и от всего украинского народа поблагодарить президента Байдена за его лидерство в поддержке Украины, за его личную четкую позицию. Поблагодарить весь американский народ, а также Конгресс за двухпалатную и двухпартийную поддержку. Мы это видим. Мы это чувствуем", - сказал Зеленский.

Президент обсудил с американской делегацией оборонную помощь, ужесточение санкционной политики против РоSSии, финансовую поддержку нашей страны и гарантии безопасности.

Он отметил, что предоставленная Штатами оборонная поддержка на общую сумму $3,4 млрд является самым большим вкладом в укрепление обороноспособности Украины. Отдельное внимание было уделено санкционной политике, которая должна и дальше усиливаться и стать весомым элементом воздействия на агрессора.

Фото: ОПУ

Фото: president.gov.ua

Обсуждая пути активизации финансовой поддержки Украины как для содействия экономике, так и восстановления нашего государства, президент особо отметил важность расширения Соединенными Штатами возможностей для доступа украинских товаров на американский рынок.

В ходе встречи также обсудили мирный процесс и перспективы усиления антивоенной коалиции. Зеленский подчеркнул, что Украина видит США лидером среди будущих стран – гарантов безопасности нашего государства.