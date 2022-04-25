"Чтобы провести "мобилизацию": оккупанты полностью блокируют выезд из Мелитополя и других городов

боевики, ДНР

РоSSийские оккупанты полностью блокируют выезд из Мелитополя и других городов, чтобы провести "мобилизацию" среди местных мужчин.

На временно оккупированных территориях Запорожской области роSSийские оккупанты вводят меры, ограничивающие права и свободы мирных жителей, в том числе свободу передвижения. Об этом сообщил спикер Запорожской областной военной администрации полковник ВСУ Иван Арефьев.

В частности, в Мелитополе распространяют информацию, что оккупационные власти решили полностью закрыть с 30 апреля въезд и выезд из временно оккупированного Крыма. Решение принято, чтобы не допустить срыва весенней призывной кампании на оккупированных территориях, поскольку многие украинские мужчины выезжают на полуостров транзитом с последующим маршрутом в Грузию, Польшу, страны Прибалтики.

мобилизация в ДНР и ЛНР

Ранее стало известно, что рашисты и сотрудники ФСБ ищут людей призывного возраста на оккупированных территориях. Именно местные жители должны пополнить состав боевых подразделений оккупантов на наиболее критических направлениях. Эти действия проводятся принудительно – несмотря на то, что украинское население выражает четкую проукраинскую позицию.

роSSийский танк, техника, колонна, оккупанты


Галина Струс, politeka.net

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