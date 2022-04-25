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2022-04-25
Оккупанты обстреляли из систем залпового огня громаду в Днепропетровской области
Никто не пострадал.
© Минобороны РФ
РоSSийские войска обстреляли из систем залпового огня Новолатовскую громаду Днепропетровской области, отметил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в
"Практически сутки враг испытывает нас воздушными тревогами... Ночью оккупанты обстреляли из систем залпового огня Новолатовскую громаду. Попали по окрестностям населенного пункта. Никто не пострадал. Сейчас все нормально", - говорится в сообщении.
Анна Конюченко, ZN.ua