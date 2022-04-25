Оккупанты обстреляли из систем залпового огня громаду в Днепропетровской области

РоSSийские войска обстреляли из систем залпового огня Новолатовскую громаду Днепропетровской области, отметил глава областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

"Практически сутки враг испытывает нас воздушными тревогами... Ночью оккупанты обстреляли из систем залпового огня Новолатовскую громаду. Попали по окрестностям населенного пункта. Никто не пострадал. Сейчас все нормально", - говорится в сообщении.