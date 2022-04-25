Зеленский о переговорах с США: Когда демократия побеждает в одной стране, она побеждает во всем мире

Госсекретарь США и глава Пентагона лично приезжали в Киев, чтобы поговорить с президентом Украины, информирует ZN.ua.

Зеленский о переговорах с США: Когда демократия побеждает в одной стране, она побеждает во всем мире
© Владимир Зеленский / Telegram

Помощь Украине в противостоянии агрессии РФ была вопросом номер один на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином, прибывшими в Киев вечером 24 апреля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам.

«Наши переговоры с ними были достаточно длинными, около трех часов, содержательными и результативными. Я благодарен народу США и лично президенту Джо Байдену за мощную, искреннюю поддержку, которую мы получаем. Это реальные вещи, усиливающие не только наше государство, но и демократию в целом. Мы одинаково с Соединенными Штатами понимаем: когда демократия побеждает в одной стране, она побеждает во всем мирее. Когда свободу защищают в одной стране, ее защищают по всему миру», - сказал президент.

По словам Зеленского, на переговорах были согласованы дальнейшие шаги по укреплению ВСУ и удовлетворению всех приоритетных потребностей нашей армии, в том числе это касается и подготовки к большой министерской встрече в Германии 26 апреля, на которую соберутся 40 министров обороны государств-партнеров. Ключевой вопрос – защита Украины, защита свободы на востоке Европы.

Обсудили и пути ужесточения санкций.

«И тот факт, что РоSSия не ищет мира и демонстративно убивает даже на Пасху, свидетельствует, что нужно большее санкционное давление. Следует перекрыть все возможности РоSSии обходить санкции. Поэтому мы передали партнерам специальный план по усилению санкций против РФ, разработанный международной экспортной группой под руководством Андрея Ермака и Майкла Макфола», - сказал президент.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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