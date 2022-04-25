Зеленский о переговорах с США: Когда демократия побеждает в одной стране, она побеждает во всем мире

Помощь Украине в противостоянии агрессии РФ была вопросом номер один на переговорах с госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой Пентагона Ллойдом Остином, прибывшими в Киев вечером 24 апреля, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к украинцам.

«Наши переговоры с ними были достаточно длинными, около трех часов, содержательными и результативными. Я благодарен народу США и лично президенту Джо Байдену за мощную, искреннюю поддержку, которую мы получаем. Это реальные вещи, усиливающие не только наше государство, но и демократию в целом. Мы одинаково с Соединенными Штатами понимаем: когда демократия побеждает в одной стране, она побеждает во всем мирее. Когда свободу защищают в одной стране, ее защищают по всему миру», - сказал президент.

По словам Зеленского, на переговорах были согласованы дальнейшие шаги по укреплению ВСУ и удовлетворению всех приоритетных потребностей нашей армии, в том числе это касается и подготовки к большой министерской встрече в Германии 26 апреля, на которую соберутся 40 министров обороны государств-партнеров. Ключевой вопрос – защита Украины, защита свободы на востоке Европы.

Обсудили и пути ужесточения санкций.