Остин и Блинкен объявили о военной помощи от США и назначении посла в Украине, - СМИ

Американские дипломаты начнут возвращаться в Украину на этой неделе.

Фото: ОПУ

Министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен объявили о новой военной помощи Украине и возвращении американских дипломатов в страну.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на американские СМИ .

Блинкен и Остин встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Алексеем Резниковым и министром внутренних дел Денисом Монастырским. Встреча продолжалась около 90 минут.

Фото: ОПУ

Во время встречи Блинкен сообщил, что американские дипломаты начнут возвращаться в Украину на этой неделе.

Кроме того, по его словам, президент США Джо Байден назначит Бриджит Бринк послом США в Украине. В настоящее время Бринк является послом США в Словакии.

Как сообщает телеканал CNN, Блинкен и Остин также обсудили недавние поставки военной помощи США Украине, обучение украинских солдат и намерение администрации Байдена предоставить $713 млн дополнительного военного финансирования.

Фото: ОПУ

Associated Press сообщило, что США предоставят более $300 млн военного финансирования и одобрили продажу оружия на сумму $165 млн.