Остин и Блинкен объявили о военной помощи от США и назначении посла в Украине, - СМИ
Американские дипломаты начнут возвращаться в Украину на этой неделе.
Министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен объявили о новой военной помощи Украине и возвращении американских дипломатов в страну.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на американские СМИ.
Блинкен и Остин встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Алексеем Резниковым и министром внутренних дел Денисом Монастырским. Встреча продолжалась около 90 минут.
Во время встречи Блинкен сообщил, что американские дипломаты начнут возвращаться в Украину на этой неделе.
Кроме того, по его словам, президент США Джо Байден назначит Бриджит Бринк послом США в Украине. В настоящее время Бринк является послом США в Словакии.
Как сообщает телеканал CNN, Блинкен и Остин также обсудили недавние поставки военной помощи США Украине, обучение украинских солдат и намерение администрации Байдена предоставить $713 млн дополнительного военного финансирования.
Associated Press сообщило, что США предоставят более $300 млн военного финансирования и одобрили продажу оружия на сумму $165 млн.
Напомним, накануне в Конгрессе США призвали возобновить дипломатическую работу в Украине. С таким заявлением выступила конгрессвумен от Республиканской партии Виктория Спартц. Спарц также приехала в Украину, чтобы отпраздновать православную Пасху вместе с семьей.