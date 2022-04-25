Остин и Блинкен объявили о военной помощи от США и назначении посла в Украине, - СМИ

Американские дипломаты начнут возвращаться в Украину на этой неделе.

Остин и Блинкен объявили о военной помощи от США и назначении посла в Украине, - СМИ
Ллойд Остін та Ентоні Блінкен
Фото: Скріншот відео
Фото: ОПУ

Министр обороны США Ллойд Остин и госсекретарь Энтони Блинкен объявили о новой военной помощи Украине и возвращении американских дипломатов в страну.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на американские СМИ.

Блинкен и Остин встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Алексеем Резниковым и министром внутренних дел Денисом Монастырским. Встреча продолжалась около 90 минут.

Фото: ОПУ

Во время встречи Блинкен сообщил, что американские дипломаты начнут возвращаться в Украину на этой неделе.

Кроме того, по его словам, президент США Джо Байден назначит Бриджит Бринк послом США в Украине. В настоящее время Бринк является послом США в Словакии.

Как сообщает телеканал CNN, Блинкен и Остин также обсудили недавние поставки военной помощи США Украине, обучение украинских солдат и намерение администрации Байдена предоставить $713 млн дополнительного военного финансирования.

Фото: ОПУ

Associated Press сообщило, что США предоставят более $300 млн военного финансирования и одобрили продажу оружия на сумму $165 млн.

Напомним, накануне в Конгрессе США призвали возобновить дипломатическую работу в Украине. С таким заявлением выступила конгрессвумен от Республиканской партии Виктория Спартц. Спарц также приехала в Украину, чтобы отпраздновать православную Пасху вместе с семьей.

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