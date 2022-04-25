Войска РФ нанесли ракетный удар по Кременчугской ТЭЦ и НПЗ: есть погибшие и раненые

РоSSийские войска в воскресенье, 24 апреля, нанесли ракетный удар по Кременчугу. Выпущенные оккупантами 9 ракет ударили по Кременчугской ТЭЦ и НПЗ, отметил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин в Telegram.

В результате погиб один человек и семь человек получили травмы.

"9 вражеских ракет накануне ударили по Кременчугской ТЭЦ и снова по Кременчугскому НПЗ. К сожалению, 1 человек погиб, 7 человек пострадали, у них ранения разной степени тяжести. Есть значительные разрушения зданий, но все пожары локализованы. В результате обстрела ТЭЦ нет горячей воды ", – говорится в сообщении.

По его словам, обстрел на Пасху вечером, самый обстрел области за время полномасштабного роSSийского вторжения для Полтавской области.