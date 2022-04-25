Шредера больше не хотят видеть в СДПГ из-за должностей в "энергокомпаниях Путина"

Герхарда Шредера больше не хотят видеть в Социал-демократической партии Германии из-за должности в Роснефти и других роSSийских энергокомпаниях, "связанных с Путиным". Об этом сообщает DW .

Так, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия (СРВ) Хендрик Вюст потребовал от руководства Социал-демократической партии Германии (СДПГ) начать процедуру исключения из ее состава бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в связи с его интервью газете The New York Times .

По словам политика, руководство СДПГ ранее говорило, что если Шрёдер "будет держаться за свои хорошо оплачиваемые должности" в госкомпаниях президента РФ Владимира Путина, то больше не сможет оставаться членом партии. Интервью Шрёдера свидетельствует именно об этом намерении, полагает глава кабинета.

"В этой связи СДПГ теперь призвана подкрепить свои слова делами", - подчеркнул Хендрик Вюст.

Видеть Герхарда Шрёдера в числе однопартийцев больше не хотят и в самой СДПГ. Сопредседательница партии Заския Эскен также призвала экс-канцлера покинуть ряды социал-демократов.

"Мы должны перестать воспринимать его как бывшего канцлера", - заявила она.

По словам Эскен, партийное руководство уже просило Шрёдера отказаться от должности в "Роснефти", но результата это не принесло.