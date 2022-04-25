Вся Луганщина без света: оккупанты разгромили новую подстанцию в Кременной, но решение уже нашли

Вся Луганская область временно осталась без света, но решение уже нашли.

РоSSийские войска обесточили новую, недавно построенную неподалеку от Кременной подстанцию, вследствие чего вся область осталась без света. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

"Эта подстанция с напряжением в 500 кВ в мирное время питала большую часть городов и сел области. Также ранее электроэнергия поступала из Луганской ТЭС, которая расположена в городе Счастье. Трансформаторные блоки последней разрушены врагом, починить их россияне не в состоянии. Поэтому до сих пор подстанция в Кременной оставалась единственным источником поставки электроэнергии в дома луганчан", - рассказал Гайдай.