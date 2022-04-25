Вся Луганщина без света: оккупанты разгромили новую подстанцию в Кременной, но решение уже нашли

электроэнергия, ток, электричество, провода, скрин

Вся Луганская область временно осталась без света, но решение уже нашли.

РоSSийские войска обесточили новую, недавно построенную неподалеку от Кременной подстанцию, вследствие чего вся область осталась без света. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.

"Эта подстанция с напряжением в 500 кВ в мирное время питала большую часть городов и сел области. Также ранее электроэнергия поступала из Луганской ТЭС, которая расположена в городе Счастье. Трансформаторные блоки последней разрушены врагом, починить их россияне не в состоянии. Поэтому до сих пор подстанция в Кременной оставалась единственным источником поставки электроэнергии в дома луганчан", - рассказал Гайдай.


Галина Струс, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"РоSSия лишилась еще одного корабля: "Направлялся на войну с Украиной"
В руках был пистолет: найдены тела роSSийского олигарха, его жены и дочериВ руках был пистолет: найдены тела роSSийского олигарха, его жены и дочери
РФ передала Украине свой вариант мирного договораРФ передала Украине свой вариант мирного договора
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты ввели "рабство" для фермеров: требуют 70% будущего урожаяОккупанты ввели "рабство" для фермеров: требуют 70% будущего урожая
РоSSийские оккупанты пытаются прорваться в Славянск - ГенштабРоSSийские оккупанты пытаются прорваться в Славянск - Генштаб
Оккупанты устроили концлагерь и застенку на территории вывезенного в РФ завода на ХарьковщинеОккупанты устроили концлагерь и застенку на территории вывезенного в РФ завода на Харьковщине
"Именно там идут ожесточенные бои": Ермак развеял фейк о том, что оккупанты уже контролируют Мариуполь"Именно там идут ожесточенные бои": Ермак развеял фейк о том, что оккупанты уже контролируют Мариуполь
В Буче оккупанты убивали мирных жителей оружием времен Первой мировой войны: фотоВ Буче оккупанты убивали мирных жителей оружием времен Первой мировой войны: фото
Оккупанты провалили на нескольких направлениях свои штурмовые операции, - ГенштабОккупанты провалили на нескольких направлениях свои штурмовые операции, - Генштаб
РоSSийские оккупанты имеют "негласное разрешение" на изнасилованиеРоSSийские оккупанты имеют "негласное разрешение" на изнасилование
В Луганской области оккупанты разрушили минимум 7 храмов и исламский центрВ Луганской области оккупанты разрушили минимум 7 храмов и исламский центр
В Пасхальную ночь оккупанты били по Харькову из "Градов"В Пасхальную ночь оккупанты били по Харькову из "Градов"
На Харьковщине оккупанты удивляются самоорганизации жителей и продвигают расчеты в рублях, – ГУР МинобороныНа Харьковщине оккупанты удивляются самоорганизации жителей и продвигают расчеты в рублях, – ГУР Минобороны
Последние новости
Подгружаем последние новости