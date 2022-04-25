"У оккупантов ничего не вышло": украинский защитник в свой день рождения сбил вертолет рф, видео

украинские военные, бойцы ВСУ

В тот день россияне выпустили в направлении, на котором работали парни, два вертолета.

Боец ВСУ сбил вражеский Ка-52 "Аллигатор" в Запорожской области. Примечательно, что это произошло на его день рождения. Но более удивительно то, что ему удалось сбить цель на второй день после того, как героя научили пользоваться "Иглой".

Соответствующее видео на своей странице в Facebook распространил Генеральный штаб ВСУ.

Командира указанного подразделения с позывным "Альфа" наградили и он рассказал историю парня, который сбил вражеский Ка-52 "Аллигатор".

"До этого он сидел на позиции наблюдательной. Сидел в окопчике. Тут вышел: на тебе трубу, вот как пользоваться. На следующий день, в день рождения, сбил вертолет!" – рассказал командир.

В тот день россияне выпустили в направлении, на котором работали парни, два вертолета. Они рассчитывали, что геликоптеры будут прикрывать их ударную танковую колонну во время штурма позиций ВСУ.

Вертолеты были сбиты и колонна ушла, ведь без поддержки у оккупантов ничего не вышло.


Александра Павленко, politeka.net

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