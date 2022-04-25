У РоSSии есть военные планы против Эстонии, - эстонский посол

Таллин не перестанет помогать Украине.

РоSSия угрожает Эстонии и имеет военные планы против этого государства. Однако Таллин будет продолжать оказывать военную помощь Украине, которая противостоит роSSийскому вторжению и фактически на своей земле обороняет страны Балтии.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на заявление посла Эстонии в Украине Каимо Кууска в эфире канала "Украина 24".

Дипломат подчеркнул, что Эстония никогда не перестанет помогать Украине, обладая общими демократическими ценностями, а также из соображений собственной безопасности.

"Мы решили, что мы никогда не оставим вас наедине. Также не оставим других друзей, которые тоже становятся жертвами агрессии. Мы очень прагматические, на самом деле. Мы маленькие, но мы хотим сказать, что мы компактны. Мы знаем, что наша оборона, защита, начинается с Донбасса", - сказал посол.

Кууск добавил, что его страна готова делиться продуктами и оружием "с нашими друзьями, защищающими фактически нас".

"Мы знаем, что у РоSSии есть военные планы против нас. У них запланированы учения, которые они хотят провести. Поэтому нам не нужно ждать. Мы предоставляем Украине оружие, и каждый "Джавелин", поражающий роSSийский танк, делает угрозу против нас меньше", – отметил он.

Напомним, парламент Эстонии принял решение о признании действий РоSSии в Украине геноцидом. Эстония первой приняла это решение, как в 1993 году первой признала геноцидом Голодомор.

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