Оккупантов гонят с Николаевщины, ВСУ освобождают населенные пункты один за другим: новые данные

ВСУ возобновили контроль сразу над пятью населенными пунктами Николаевской области.

Об этом, как передает Politeka.net, сообщает оперативное командование "Юг".

Отмечается, что освобожденные поселки находятся вблизи админграницы с Херсонской областью.

По данным командования, суточные потери захватчиков в этом направлении составили:

- 73 убитых

7 единиц техники (ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С1», автомобильная и бронированная техника).

Добавим, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в Николаевской области оккупированы около 20 сел.

«К югу от Снигиревки есть оккупированные села Николаевской области. Трудно сказать, сколько, линия фронта меняется. Приблизительно 20. В некоторых селах, даже если нет роSSийских военных, но они оккупированы — поставки идут с территории Херсонской области у них. Часть гуманитарного груза идет через коридоры, о которых мы с ними договариваемся», – сообщал Ким.