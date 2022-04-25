Оккупантов гонят с Николаевщины, ВСУ освобождают населенные пункты один за другим: новые данные

ВСУ, танк, флаг Украины

ВСУ возобновили контроль сразу над пятью населенными пунктами Николаевской области.

Об этом, как передает Politeka.net, сообщает оперативное командование "Юг".

Отмечается, что освобожденные поселки находятся вблизи админграницы с Херсонской областью.

По данным командования, суточные потери захватчиков в этом направлении составили:

- 73 убитых

7 единиц техники (ракетно-пушечный комплекс «Панцирь С1», автомобильная и бронированная техника).

Добавим, ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что в Николаевской области оккупированы около 20 сел.

«К югу от Снигиревки есть оккупированные села Николаевской области. Трудно сказать, сколько, линия фронта меняется. Приблизительно 20. В некоторых селах, даже если нет роSSийских военных, но они оккупированы — поставки идут с территории Херсонской области у них. Часть гуманитарного груза идет через коридоры, о которых мы с ними договариваемся», – сообщал Ким.

Виталий Ким


Катерина Петренко, politeka.net

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