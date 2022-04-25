Пожар на нефтепроводе в РоSSии: очевидцы рассказали важные подробности

В ночь на 25 апреля городе Брянск (РоSSия), который граничит с Украиной, вспыхнул пожар на территории нефтебаз "Роснефти" – пылают резервуары для хранения нефти.

Как сообщил журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале, горящие нефтебазы входят в комплекс нефтепровода "Дружба", через который в Европу поступает роSSийская нефть, информирует Апостроф.

По словам очевидцев, пожару предшествовали взрывы.

Кроме того, в роSSийских пабликах пишут, что в Брянске горит также 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления. Официальных подтверждений данной информации пока нет.


Лена Руденко, Апостроф

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