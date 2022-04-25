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2022-04-25
РоSSийские захватчики убили 215 украинских детей
Однако точное число убитых и пострадавших детей неизвестно, информирует
С начала полномасштабного вторжения от рук роSSийского врага погибли 215 украинских детей,
Больше детей пострадало в:
- Донецкой области – 124;
- Киевской области – 114;
- Харьковской области – 93;
- Черниговской области – 66;
- Херсонской области – 44;
- Николаевской области – 43;
- Луганской области – 37;
- Запорожской области – 27;
- Сумской области – 17;
- в г. Киеве – 16;
- Житомирской области – 15.
Однако в ОГП объяснили, что указанные цифры не являются окончательными. Ведь число погибших и пострадавших детей устанавливается и в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Юлия Москаленко, ZN.ua