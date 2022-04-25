РоSSийские захватчики убили 215 украинских детей

Однако точное число убитых и пострадавших детей неизвестно, информирует ZN.ua.

С начала полномасштабного вторжения от рук роSSийского врага погибли 215 украинских детей, сообщили в Офисе генпрокурора. Еще более 391 ребенка пострадал.

Больше детей пострадало в:

  • Донецкой области – 124;
  • Киевской области – 114;
  • Харьковской области – 93;
  • Черниговской области – 66;
  • Херсонской области – 44;
  • Николаевской области – 43;
  • Луганской области – 37;
  • Запорожской области – 27;
  • Сумской области – 17;
  • в г. Киеве – 16;
  • Житомирской области – 15.

Однако в ОГП объяснили, что указанные цифры не являются окончательными. Ведь число погибших и пострадавших детей устанавливается и в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

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