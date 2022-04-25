РоSSийские захватчики убили 215 украинских детей

С начала полномасштабного вторжения от рук роSSийского врага погибли 215 украинских детей, сообщили в Офисе генпрокурора. Еще более 391 ребенка пострадал.

Больше детей пострадало в:

Донецкой области – 124;

Киевской области – 114;

Харьковской области – 93;

Черниговской области – 66;

Херсонской области – 44;

Николаевской области – 43;

Луганской области – 37;

Запорожской области – 27;

Сумской области – 17;

в г. Киеве – 16;

– 16; Житомирской области – 15.

Однако в ОГП объяснили, что указанные цифры не являются окончательными. Ведь число погибших и пострадавших детей устанавливается и в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.