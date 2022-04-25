РоSSийские оккупанты пытаются прорваться в Славянск - Генштаб
Военные подразделения РФ ведут наступательные действия на Харьковском и Донецком направлении, однако значительных успехов не имеют, информирует
На Слобожанском направлении враг проводил обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по частично заблокированному Харькову, а также населенным пунктам Карасовка, Прудянка, Корорбочкино, Большая Камышеваха, Вернополье и Новая Дмитровка. Штурмовые действия оккупанты совершали в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск, однако успеха не имел.
На Донецком и Таврическом направлениях противник совершал артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. Самой горячей точкой остаётся город Мариуполь. По территории завода "Азовсталь" россияне наносят ракетно-бомбовые удары.
На Южнобужском направлении враг ведет оборонительную операцию, производит обстрелы позиций ВСУ вблизи Князовки и Николаевки. Несмотря на это, 5 населенных пунктов в Николаевской области были освобождены украинскими защитниками.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях активных боевых действий не происходит.
За предыдущие сутки Вооруженные Силы Украины только в зоне ООС уничтожили 62 единицы техники врага:
- танки – 13
- артиллерийские системы - 3
- бронированной техники – 17
- боевые бронированные машины - 4
- автомобильной техники – 18
- топливозаправщики - 4
- БПЛА типа "Орлан-10" - 3
Напомним, украинские военные в 17-й раз успешно ударили по оккупантам в Чернобаевке.