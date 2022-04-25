РоSSийские оккупанты пытаются прорваться в Славянск - Генштаб

Военные подразделения РФ ведут наступательные действия на Харьковском и Донецком направлении, однако значительных успехов не имеют, информирует ZN.ua .

На Слобожанском направлении враг проводил обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по частично заблокированному Харькову, а также населенным пунктам Карасовка, Прудянка, Корорбочкино, Большая Камышеваха, Вернополье и Новая Дмитровка. Штурмовые действия оккупанты совершали в направлениях Изюм – Барвенково и Изюм – Славянск, однако успеха не имел.

На Донецком и Таврическом направлениях противник совершал артиллерийские обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. Самой горячей точкой остаётся город Мариуполь. По территории завода "Азовсталь" россияне наносят ракетно-бомбовые удары.

На Южнобужском направлении враг ведет оборонительную операцию, производит обстрелы позиций ВСУ вблизи Князовки и Николаевки. Несмотря на это, 5 населенных пунктов в Николаевской области были освобождены украинскими защитниками.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях активных боевых действий не происходит.

За предыдущие сутки Вооруженные Силы Украины только в зоне ООС уничтожили 62 единицы техники врага:

танки – 13

артиллерийские системы - 3

бронированной техники – 17

боевые бронированные машины - 4

автомобильной техники – 18

топливозаправщики - 4

БПЛА типа "Орлан-10" - 3

Напомним, украинские военные в 17-й раз успешно ударили по оккупантам в Чернобаевке.