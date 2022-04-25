Есть данные о взрывах: в роSSийском Брянске полыхает нефтебаза, появились кадры

Есть данные о взрывах: в роSSийском Брянске полыхает нефтебаза, появились кадры

В роSSийском городе Брянск горит мощный пожар на нефтебазе. Очевидцы сообщают, что перед этим слышали взрывы.

В свою очередь СМИ со ссылкой на МЧС пишут, что сообщение о пожаре в Брянске поступило в 02:00ч 25.04.2022 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС РоSSии по Брянской области.

Очевидцы сообщают, что перед пожаром слышали несколько взрывов.

«…Главный хаб по транспортировке роSSийской нефти в Европу полыхает как новогодняя елка. Да, зарабатывать кровавые деньги для убийства украинцев становится не только невыгодно, но и невозможно», - прокомментировал кадры пожара украинский журналист Юрий Бутусов.

Отметим, что Брянск расположен в 100 км от Украины.

Также добавим, что ранее мощный пожар на нефтебазе произошел в роSSийском Белгороде.


Катерина Петренко, politeka.net

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