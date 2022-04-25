Покалеченных во время обстрелов детей доставили на лечение в Германию - ТСН

Покалеченных во время обстрелов детей доставили на лечение в Германию: врачи аплодируют стойкости юных пациентов

С начала полномасштабного вторжения РоSSии полмиллиона украинских детей пришлось вывезти на лечение за границу.

Онкобольные и раненые дети из разных регионов Украины, многих из них вывозили из-под обстрелов отправились на продолжение лечения в Германию. Эвакуацией пациентов совместно занимаются Министерство здравоохранения Украины и Еврокомиссия, сообщает ТСН.

«Когда первый взрыв произошел, я смотрю вверх и вижу она падает на нас и еще раз упала после второго взрыва, и уже поднялась, и мы начали с мамой бежать в вокзал», — рассказывает свои воспоминания во львовской больнице 17-летняя Елизавета Баранова из Славянская.

Девочка вместе с мамой спасалась от русского мира и попала под обстрел рашистов на вокзале Краматорска. Ракета попала в 20 метрах от нее. «Осколок прошел сквозь руку. Хорошо, что он прошел, а не остался там», — добавляет девочка.

Соседка по палате – Таня из Харьковщины. Ее тяжело ранили 25 марта в родном Барвенково. «В меня попал осколок… Я думала что у меня оторвало руку. Был перелом, разорвало нервы, сосуды... Страшно было…», — делится девочка.

Тане сделали 4 операции, она начала чувствовать руку, но пальцами до сих пор пошевелить не может. За границей девушке предстоит сложная реабилитация, чтобы рука заработала снова. «Я хотела быть полицейской, но, к сожалению, я в этом году не буду поступать, потому что там нужно сдавать физические нормативы», — добавляет она.

Только из этой больницы за границу едет 8 детей. «Те, которые стабилизированы и транспортабельны, потому что не все детки, к сожалению, отправятся на лечение», — сообщает директор детской больницы Иван Миськив.

Из Львова в медицинском конвое 13 скорых, на рассвете они отправятся в Польшу , уже оттуда самолетом в Германию. На украинско-польской границе медицинский конвой уже ждут, а дальше час езды в аэродром в Польше .

Едва выдерживает дорогу семья из Донбасса, в ней было пятеро детей. Одного ребенка похоронили, других - надеются вылечить за границей. Во время эвакуации из Курахово автобус, который их вез, попал в аварию. «Наш водитель, к сожалению, нарушил правила дорожного движения, наша старшая дочь погибла, вторая девочка получила тяжелые травмы, третья - с разрывом почки», — рассказывает мама девочек.

Чтобы при переезде оказать необходимую помощь, юных пациентов сопровождают медики сразу трех стран — Украины, Польши и Германии. «Мы всю дорогу следили за состоянием детей. Никаких отклонений не было. Уже работаем полтора месяца, транспортировали людей из Бучи, Ирпеня и Киева . Преимущественно это пациенты, пострадавшие от ракет и мин», – рассказывает руководитель трансфера Якуб Балабан.

Тяжелых пациентов поднимают на борт специальным лифтом, те, кто легче - идут сами. Врачи аплодируют детям, которые, несмотря на тяжелые травмы, поднимаются на борт самостоятельно.