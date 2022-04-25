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2022-04-25
В РФ заявили об отправке США ноты из-за «пичканья Украины оружием»
РоSSия, развязавшая полномасштабную войну против украинского народа, требует от США прекратить поставки оружия в Украину, информирует
РФ направила Соединенным Штатам ноту с требованием перестать поставлять Украине оружие,
«Передавали ли мы ноту – да, мы подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием, мы потребовали прекращения такой практики», – заявил Антонов.
Юлия Москаленко, ZN.ua