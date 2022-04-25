РФ направила Соединенным Штатам ноту с требованием перестать поставлять Украине оружие, заявил роSSийский посол в США Анатолий Антонов в интервью одному из пропагандистских каналов. При этом именно РоSSия развязала войну против Украины, а не наоборот.

«Передавали ли мы ноту – да, мы подчеркнули неприемлемость ситуации, когда США пичкают Украину оружием, мы потребовали прекращения такой практики», – заявил Антонов.