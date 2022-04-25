Рельсовая война в Беларуси сделала невозможным молниеносный захват Киева - The Washington Post

Когда роSSийские войска планировали вторжение через белорусскую границу в Украину, они рассчитывали на молниеносное нападение на Киев . Они были уверены, что обширная железнодорожная сеть региона поможет своевременно обеспечить тыл, доставку боеприпасов и подкрепления, пишет The Washington Post .

Но русские не приняли во внимание фактор существования железнодорожные диверсантов Беларуси. Начиная с первых дней вторжения в феврале, тайная сеть железнодорожных работников, а также оппозиционно настроенных сотрудников сил безопасности начала действовать, чтобы нарушить железнодорожное сообщение РоSSии с Украиной через территорию Беларуси. Их деятельность помогла отрезать агрессора от снабжения.

"Рельсовая война", организованная беларусскими диссидентами, привлекла мало внимания на фоне кровавой резни в Украине, устроенной роSSийскими оккупантами. Но ее роль в создании хаоса в снабжении агрессора также не следует недооценивать. Во многом благодаря им роSSийские войска остались без еды, топлива и боеприпасов уже в течение нескольких дней после вторжения в Украину.

Александр Камышин, руковолитель украинских железных дорог, выразил благодарность белорусским диверсантам. «Это смелые и честные люди, которые помогли нам», - сказал он.

По словам членов сети диверсантов, атаки были простыми, но эффективными. Их целью были блоки управления двидением. В течение нескольких дней, движение поездов было парализовано, что заставило русских остановить печально известную 40-мильную военную колонну к северу от Киева .

Сколько именно хаоса в эшелонах роSSийских агрессоров можно приписать саботажу, а сколько - плохому логистическому планированию, оценить трудно, полагает научный сотрудник лондонского королевского института Объединенных служб Эмили Феррис. Но без автоматической сигнализации поезда были вынуждены двигаться с черепашьей скоростью, и пропускная способность железной дороги была очень низкой.

«Учитывая роSSийскую зависимость от поездов, я уверена, что саботаж способствовал проблемам, с которыми русские столкнулись на севере Украины”, - сказала она.

Диверсионные атаки также дали время украинским военным для подготовки эффективного ответа на роSSийское вторжение.

«Я не могу сказать, что мы были самым важным фактором, но мы были важным кирпичиком в стене», - сказал один из организаторов диверсий на железных дорогах.

Участники “рельсовой войны” черпали вдохновение из более раннего эпизода в истории Беларуси, когда, во время Второй мировой войны, их деды и прадеды противостояли нацистской оккупации. Они взрывали железнодорожные пути чтобы нарушить германские каналы снабжения. Железнодорожная война подавалась в учебниках истории как самая успешная партизанская тактика, которая помогла изгнать немцев.

Восемь десятилетий спустя присутствие роSSийской армии в Беларуси также вызвало неприятие со стороны оппозиционно настроенных белорусов., полагает Ханна Любакова, - журналистка, живущая в изгнании в Литве.

Современные партизаны не хотели человеческих жертв. Они сосредоточились на повреждении оборудования, чтобы нарушить функционирование железных дорог.

«Мы не хотели убивать кого-либо. Мы использовали мирный способ остановить их», - сказал один из беларусских партизан.