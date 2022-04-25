Оккупанты устроили концлагерь и застенку на территории вывезенного в РФ завода на Харьковщине

Речь идет о Волчанске в Чугуевском районе области.

Оккупанты устроили концлагерь и застенку на территории вывезенного в РФ завода на Харьковщине
Фото Flickr, иллюстративное

Захватчики вывезли один из заводов Волчанска Харьковской области в РоSSию, а в помещениях обустроили концлагерь и застенку. Такое заявление сделал глава Областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона, цитирует Укринформ

"В помещениях завода устроили тюрьму, настоящий концлагерь, где людей подвергают определенным пыткам, заставляют сотрудничать, становиться в ряды вооруженных сил РоSSии".


Оксана Коваль, ZN.ua

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