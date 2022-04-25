Оккупанты устроили концлагерь и застенку на территории вывезенного в РФ завода на Харьковщине

Захватчики вывезли один из заводов Волчанска Харьковской области в РоSSию, а в помещениях обустроили концлагерь и застенку. Такое заявление сделал глава Областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона, цитирует Укринформ

"В помещениях завода устроили тюрьму, настоящий концлагерь, где людей подвергают определенным пыткам, заставляют сотрудничать, становиться в ряды вооруженных сил РоSSии".