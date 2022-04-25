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2022-04-25
Оккупанты устроили концлагерь и застенку на территории вывезенного в РФ завода на Харьковщине
Речь идет о Волчанске в Чугуевском районе области.
Фото Flickr, иллюстративное
Захватчики вывезли один из заводов Волчанска Харьковской области в РоSSию, а в помещениях обустроили концлагерь и застенку. Такое заявление сделал глава Областной военной администрации Олег Синегубов в эфире телемарафона,
"В помещениях завода устроили тюрьму, настоящий концлагерь, где людей подвергают определенным пыткам, заставляют сотрудничать, становиться в ряды вооруженных сил РоSSии".
Оксана Коваль, ZN.ua