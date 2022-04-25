На фоне беспорядков во Франции после второго тура выборов погибли два человека

В городах, где собрались сотни протестующих, значительное размещение полицейских по периметру демонстраций, информирует ZN.ua.

На фоне беспорядков во Франции после второго тура выборов погибли два человека
Фото автора Alotrobo з Pexels / иллюстративное

В воскресенье вечером несколько сотен демонстрантов протестовали против переизбрания Эммануэля Макрона в некоторых городах Франции. Митинги ознаменовались инцидентами в Ренне, а также в Париже, передает Le Monde.

В центре Ренна собралось всего несколько сотен протестующих, несмотря на значительное размещение полицейских по периметру. В руках держали баннеры с надписями наподобие «То, что мы не получим с избирательных урн, мы получим это с улиц», а затем пошли процессией под возгласы «Макрон также воюет с нами и его полицией» или «Долой государство, ментов и фашистов».

По словам префектуры, запретившей демонстрацию, протестующие подожгли несколько мусорных баков, заставив пожарных трижды вмешаться. Полиция применила слезоточивый газ.

"Мы хотим продемонстрировать, что Ле Пен мы совсем не хотим (видеть президенткой – ред.), но Макрона тоже", - сказала 21-летняя студентка Нора AFP. "Мы должны организовать себя, найти силы для противодействия"


Оксана Коваль, ZN.ua

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