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2022-04-25
ВСУ в 17-й раз успешно ударили по оккупантам в Чернобаевке.
В прошлый раз удар по позицифм врага был нанесен 18 апреля
Украинские военные в 17-й раз успешно ударили по оккупантам в Чернобаевке.
Об этом на своей страницев Facebook сообщил
В прошлый раз украинские воины ударили по вражеским позициям РСЗО и складам в Чернобаевке 18 апреля.
Военный аэродром в пригороде Херсона Чернобаевке роSSийские окупанты используют в качестве командного пункта и авиабазы.
Впервые украински воины ударили по вражеской базе 27 февраля. Несмотря на это, россияне продолжали размещать там военную технику.
Юлия Мельничук, ZN.ua