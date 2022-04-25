ВСУ в 17-й раз успешно ударили по оккупантам в Чернобаевке.

Украинские военные в 17-й раз успешно ударили по оккупантам в Чернобаевке.

Об этом на своей страницев Facebook сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович.

В прошлый раз украинские воины ударили по вражеским позициям РСЗО и складам в Чернобаевке 18 апреля.

Военный аэродром в пригороде Херсона Чернобаевке роSSийские окупанты используют в качестве командного пункта и авиабазы.

Впервые украински воины ударили по вражеской базе 27 февраля. Несмотря на это, россияне продолжали размещать там военную технику.