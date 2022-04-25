WSJ: США не вводят санкции против Кабаевой — боятся реакции Путина

11-часовое совещание закончилось победой трусости и Кабаеву вычеркнули из подготовленного списка, информирует ZN.ua.

WSJ: США не вводят санкции против Кабаевой — боятся реакции Путина
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Подготовленные Министерством финансов США санкции, в частности, против председателя совета директоров «Национальной медиа группы» Алины Кабаевой были в итоге вычеркнуты из санкционного списка. В Штатах испугались, что президент РоSSии Владимир Путин агрессивно на них отреагирует. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Wall Street Journal.

Чиновники в США испугались, что санкции против Кабаевой будут восприняты Путиным настолько «близко к сердцу», что это станет причиной «дальнейшей эскалации напряженности в отношениях между Россией и США».

Оказалось, что Минфин США подготовил набор санкций, где также были ограничения против Кабаевой, и подал его Совету национальной безопасности. Там, на 11-часовом совещании, смелость потерпела поражение и имя бывшей гимнастки исчезло из списка. Одним из аргументов для вычеркивания любовницы Путина из списка санкций было то, что эти санкции в любом случае не повлияют на боевые действия в Украине.

Журналисты WSJ также заявили, что у Кабаевой есть трое детей от Путина. По их данным, она якобы родила первенца в 2015 году в Швейцарии, а затем близнецов — в 2019 году в Москве. Источники в Вашингтоне сообщили газете, что Кабаева помогает президенту РоSSии укрывать активы за рубежом.


Дубенко Вадим, ZN.ua

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