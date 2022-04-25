Артиллерийским огнем поврежден Авдеевский коксохим

В воскресенье, 24 апреля, артиллерийский огонь роSSийского врага накрыл Авдеевский коксохимический завод, сообщила Донецкая областная прокуратура в Facebook .

«24 апреля 2022 года примерно в 11:35 вооруженными силами РоSSии с применением реактивной системы залпового огня совершен очередной обстрел города Авдеевки Донецкой области. Под огнем оккупантов снова оказалось одно из крупнейших предприятий коксохимической промышленности в государстве — ЧАО «Авдеевский коксохимический завод». Повреждена третья батарея первого коксового цеха, ТЭЦ и цех улавливания», — говорится в сообщении.

Детальную информацию о нанесенном ущербе еще устанавливают.