Премьер Британии поговорил с генсеком ООН перед его визитом в Москву и Киев

Премьер Борис Джонсон и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провели разговор перед поездкой последнего в Москву, а затем в Киев . Кроме прочего, разговор посвятили ситуации в Мариуполе и Херсоне, сообщила пресс-служба правительства Великобритании.

Джонсон "четко подчеркнул" важность глобальной солидарности с Украиной и необходимость обеспечить прекращение огня и эвакуации мирного населения из вышеупомянутых городов.