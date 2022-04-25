Премьер Британии поговорил с генсеком ООН перед его визитом в Москву и Киев

Джонсон назвал действия Путина "приторной и вопиющей агрессией", информирует ZN.ua.

Премьер Британии поговорил с генсеком ООН перед его визитом в Москву и Киев
© The official photostream of the Prime Minister of the United Kingdom/Number 10/flickr

Премьер Борис Джонсон и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провели разговор перед поездкой последнего в Москву, а затем в Киев. Кроме прочего, разговор посвятили ситуации в Мариуполе и Херсоне, сообщила пресс-служба правительства Великобритании.

Джонсон "четко подчеркнул" важность глобальной солидарности с Украиной и необходимость обеспечить прекращение огня и эвакуации мирного населения из вышеупомянутых городов.


Оксана Коваль, ZN.ua

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