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2022-04-25
Премьер Британии поговорил с генсеком ООН перед его визитом в Москву и Киев
© The official photostream of the Prime Minister of the United Kingdom/Number 10/flickr
Премьер Борис Джонсон и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш провели разговор перед поездкой последнего в Москву, а затем в Киев. Кроме прочего, разговор посвятили ситуации в Мариуполе и Херсоне, сообщила пресс-служба правительства Великобритании.
Джонсон "четко подчеркнул" важность глобальной солидарности с Украиной и необходимость обеспечить прекращение огня и эвакуации мирного населения из вышеупомянутых городов.
Оксана Коваль, ZN.ua