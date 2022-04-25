Декларации о доходах госслужащим разрешили во время войны не подавать, - НАПК

Во время войны украинские госслужащие могут не подавать декларации о доходах. Они не обязаны декларировать изменения в своем имущественном состоянии.

Госслужащим разрешили не подавать декларации о доходах во время войны, – НАПК

Такое разъяснение дало Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в ответ на информационный запрос.

В разъяснении, в частности, говорится, что украинцы, которые в мирное время обязаны декларировать все существенные изменения в своем имущественном положении, в военное время не обязаны это делать. При этом НАПК ссылается на особенности применения Закона Украины "О предотвращении коррупции" в военное время.

В ответе НАПК, в частности, говорится, что в военное время в стране действуют иные методы финансового контроля, и что госслужащие не обязаны терять время на заполнение деклараций. Вместо этого они должны сосредоточить максимум усилий для обороны страны и победы над захватчиками.

Госслужащим разрешили не подавать декларации о доходах во время войны, – НАПК

"Учитывая указ Президента Украины от 24.02.2022 №64/2022 "О введении военного положения в Украине", утвержденный Законом Украины от 24.02.2022 №2102-IX "Об утверждении Указа Президента Украины "О введении военного положения в Украине" , и согласно п. 15 ч. 1 ст. 11 Закона, в разъяснениях от 28.02.2022 по применению отдельных положений Закона Украины "О предотвращении коррупции" относительно мер финансового контроля в условиях военного положения, Национальное агентство отмечает, что до победы над рашистскими захватчиками и прекращения военного положения субъекты декларирования не должны терять время на заполнение и представление декларации и (или) сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии, при этом должны прилагать все возможные усилия, направленные на защиту собственной свободы, мира в Европе и мире, оборону украинского государства", - сказано в ответе.

Очевидно, такое освобождение от необходимости декларировать свои доходы вполне оправдано по отношению к некоторым госслужащим. Ведь многим из них действительно приходится тратить немало времени и сил, чтобы упомнить весь список своего движимого и недвижимого имущества, а также перечислить все фирмы, в которых они являются бенефициарами. В общем, энергию и время, сэкономленные на заполнении декларации, в военное время лучше посвятить неотложным государственным делам.

Напомним, в Украине на 10% сократили зарплаты высших государственных чиновников, включая членов Кабмина и Офиса президента.


Марченко Любов, Тудей

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