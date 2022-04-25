Два месяца войны: Киев стоит, Зеленский и правительство у власти — Байден

Президент США Джо Байден, поддерживая Украину в войне против напавшей РоSSии, подвел своеобразный идеологический итог двух месяцев вооруженного противостояния. Соответствующие слова Байден написал в Twitter .

«Спустя два месяца после того, как Путин начал неспровоцированное и неоправданное нападение на Украину, Киев все еще стоит. Президент Зеленский и его демократически избранное правительство остаются у власти. Мы продолжим поддерживать украинцев в их борьбе за защиту своей родины», — написал Байден.