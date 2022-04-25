Два месяца войны: Киев стоит, Зеленский и правительство у власти — Байден

США продолжат поддерживать Украину.

Два месяца войны: Киев стоит, Зеленский и правительство у власти — Байден
© Flickr/White House

Президент США Джо Байден, поддерживая Украину в войне против напавшей РоSSии, подвел своеобразный идеологический итог двух месяцев вооруженного противостояния. Соответствующие слова Байден написал в Twitter.

«Спустя два месяца после того, как Путин начал неспровоцированное и неоправданное нападение на Украину, Киев все еще стоит. Президент Зеленский и его демократически избранное правительство остаются у власти. Мы продолжим поддерживать украинцев в их борьбе за защиту своей родины», — написал Байден.

Two months after Putin launched an unprovoked and unjustified attack on Ukraine, Kyiv still stands. President Zelenskyy and his democratically-elected government remain in power.

We will continue to support Ukrainians in their fight to defend their homeland.

— President Biden (@POTUS) April 24, 2022


Дубенко Вадим, ZN.ua

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