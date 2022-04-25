В ФРГ призвали социал-демократов исключить Шрёдера из партии

Премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Хендрик Вюст , являющийся членом оппозиционного Христианско-демократического союза, потребовал от руководства Социал-демократической партии Германии (СДПГ) начать процедуру исключения из ее состава бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера в связи с его интервью газете The New York Times (NYT),

Соответствующее заявление Вюст сделал в воскресенье, 24 апреля, в эфире Bild TV .

По словам премьера земли, руководство СДПГ ранее говорило, что если Шрёдер будет держаться за свои хорошо оплачиваемые должности в госкомпаниях президента РФ Владимира Путина, то больше не сможет оставаться членом партии. Интервью Шрёдера свидетельствует именно об этом намерении, полагает глава кабинета.

"В этой связи СДПГ теперь призвана подкрепить свои слова делами", - подчеркнул Хендрик Вюст.

Кроме того, глава правительства СРВ потребовал выработать новый регламент: "Мы должны четко установить, что обеспечение экс-канцлеров, а также бывших федеральных президентов может быть предусмотрено только в том случае, если им не поступают средства от других государств".

Ранее глава кабмина ФРГ Олаф Шольц уже призывал Шрёдера уйти в отставку с постов в роSSийских государственных энергетических компаниях.

NYT 23 апреля опубликовала интервью с Герхардом Шрёдером. В нем экс-канцлер, в частности, заявил, что Москва не прекратит поставки нефти и газа в Европу. "Этого не случится", - считает Шрёдер. Однако при подобном сценарии "я уйду в отставку", подчеркнул он.

Кроме того, бывший глава германского кабмина заявил, что "в долгосрочной перспективе изолировать такую страну, как РоSSия, нельзя - ни политически, ни экономически". "Германская промышленность нуждается в сырье, которое есть у РоSSии. Речь идет не только о нефти и газе, но и о редкоземельных металлах. Это - сырье, которое просто нельзя заменить", - отметил Шрёдер. Мир и процветание Германии и Европы всегда будут зависеть от диалога с РФ , указал он.