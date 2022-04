Байден и Зеленский поздравили Макрона с переизбранием

Глава Белого дома Джо Байден поздравил с победой на президентских выборах Эммануэля Макрона и выразил уверенность в совместной поддержке Украины со стороны Штатов и Франции.

"Приветствую Эмануэля Макрона с его переизбранием. Франция является нашим давнейшим союзником и ключевым партнером в решении глобальных проблем. Я рассчитываю на продолжение нашего тесного сотрудничества – в том числе в вопросах поддержки Украины, защиты демократии и противодействия изменениям климата", - говорится в твиттер- сообщении Байдена.