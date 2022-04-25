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2022-04-25
Официально: Эммануэль Макрон был переизбран на второй срок
Марин Ле Пен во второй раз проиграла в выборной гонке действующему президенту Франции, информирует
© Pr?sidence de la R?publique France/Президент Республики Франция/flickr
Во Франции подсчитано 100% голосов избирателей. По официальной информации
Голоса избирателей разделились следующим образом:
- Эммануэль Макрон – 58,54%, то есть за него проголосовали 18,7 миллиона избирателей;
- Марин Ле Пен – 41,46%, что составляет 13,2 миллионов голосов французских граждан.
Действующий президент Франции был переизбран на второй срок.
Результат выборов не является неожиданным, накануне второго тура социологические опросы показали рост поддержки Макрона.
Однако после оглашения результатов экзитпола. после второго тура президентской гонки, во Франции начались массовые беспорядки. К сожалению, есть пострадавшие.
Дарья Кепова, ZN.ua