Новостей.COM ⇒
2022-04-25
Города в оккупации закрыли для въезда и выезда, готовят псевдореферендум – ОК "Юг"
Обстановка в акватории Черного моря продолжает быть напряженной, фактически все области Украины находятся под угрозой ракетных ударов, информирует
Оккупационная администрация захваченных городов и городков закрыла населенные пункты для въезда и выезда, готовятся к проведению псевдореферендумов. Об этом на своей фейсбук-странице
Несмотря на то, что противник пытается усилить разведку вблизи админграницы Николаевщины, он отступает на фоне больших потерь:
“Попытка выдвижения двух диверсионно-разведывательных групп врага нашими подразделениями сорвана. Понеся потери до 50% состава ДРГ, рашисты отступили», - говорится в сообщении об оперативной обстановке в регионе.
Оксана Коваль, ZN.ua