Города в оккупации закрыли для въезда и выезда, готовят псевдореферендум – ОК "Юг"

Обстановка в акватории Черного моря продолжает быть напряженной, фактически все области Украины находятся под угрозой ракетных ударов, информирует ZN.ua.

Города в оккупации закрыли для въезда и выезда, готовят псевдореферендум – ОК
Фото иллюстративное
© КГГА, Алексей Самсонов

Оккупационная администрация захваченных городов и городков закрыла населенные пункты для въезда и выезда, готовятся к проведению псевдореферендумов. Об этом на своей фейсбук-странице сообщает Оперативное командование "Юг".

Несмотря на то, что противник пытается усилить разведку вблизи админграницы Николаевщины, он отступает на фоне больших потерь:

“Попытка выдвижения двух диверсионно-разведывательных групп врага нашими подразделениями сорвана. Понеся потери до 50% состава ДРГ, рашисты отступили», - говорится в сообщении об оперативной обстановке в регионе.


Оксана Коваль, ZN.ua

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