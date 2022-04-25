Города в оккупации закрыли для въезда и выезда, готовят псевдореферендум – ОК "Юг"

Оккупационная администрация захваченных городов и городков закрыла населенные пункты для въезда и выезда, готовятся к проведению псевдореферендумов. Об этом на своей фейсбук-странице сообщает Оперативное командование "Юг".

Несмотря на то, что противник пытается усилить разведку вблизи админграницы Николаевщины, он отступает на фоне больших потерь:

“Попытка выдвижения двух диверсионно-разведывательных групп врага нашими подразделениями сорвана. Понеся потери до 50% состава ДРГ, рашисты отступили», - говорится в сообщении об оперативной обстановке в регионе.