Литва призвала ЕС к санкциям против патриарха РПЦ Кирилла

Также рассматривается отделение Литовской православной церкви от московского патриархата, информирует ZN.ua.

Литва призвала ЕС к санкциям против патриарха РПЦ Кирилла
© РПЦ (Московский патриархат)

Министерство иностранных дел Литвы призывает Европейский Союз ввести санкции против главы Русской православной церкви патриарха Кирилла, поддержавшего войну РФ против Украины. Об этом заявил министр ведомства Габриелюс Ландсбергис в интервью местному изданию 15min.

"Есть такое предложение. Но пока продолжаются консультации по достижению консенсуса, поэтому нет финального ответа, введут ли санкции", — рассказал он.

По мнению главы МИД Литвы, патриарх Кирилл вместо пастырства занимается "уничтожением душ, поддерживая войну и все ужасы, происходящие в Украине".

Также Литва участвует в консультациях по вопросу отделения Литовской православной церкви от московского патриархата, но это, по словам Ландсбергиса, вопрос самоопределения общины.


Таисия Ястремская, ZN.ua

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