Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер считает, что международную изоляцию РоSSии не удастся долго поддерживать. Такое мнение Шрёдер высказал в интервью газете The New York Times (NYT), опубликованном в субботу, 23 апреля, сообщает DW .

"В долгосрочной перспективе изолировать такую страну, как РоSSия, нельзя ни политически, ни экономически", - отметил он. "Германская промышленность нуждается в сырье, которое есть у РоSSии. Речь идет не только о нефти и газе, но и о редкоземельных [металлах]. Это - сырье, которое непросто заменить", - уверен Шрёдер. Мир и процветание Германии и Европы всегда будут зависеть от диалога с РФ , считает он.

В беседе с NYT Герхард Шрёдер также сообщил, при каких обстоятельствах уйдет с поста председателя совета директоров роSSийской нефтегазовой компании "Роснефть". По словам бывшего главы кабмина Германии, это произойдет, если Москва прекратит поставки нефти и газа в Европу.

"Этого не случится", - считает Шрёдер. Однако при подобном сценарии "я уйду в отставку", подчеркнул он.