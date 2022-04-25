Шредер не думает, что РоSSию можно изолировать от западного мира надолго

Правящей коалицией принято решение обратиться к кабмину ФРГ с требованием свести к минимуму госфинансирование экс-канцлера в связи с его "активной поддержкой Кремля", информирует ZN.ua.

Шредер не думает, что РоSSию можно изолировать от западного мира надолго
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Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер считает, что международную изоляцию РоSSии не удастся долго поддерживать. Такое мнение Шрёдер высказал в интервью газете The New York Times (NYT), опубликованном в субботу, 23 апреля, сообщает DW.

"В долгосрочной перспективе изолировать такую страну, как РоSSия, нельзя ни политически, ни экономически", - отметил он. "Германская промышленность нуждается в сырье, которое есть у РоSSии. Речь идет не только о нефти и газе, но и о редкоземельных [металлах]. Это - сырье, которое непросто заменить", - уверен Шрёдер. Мир и процветание Германии и Европы всегда будут зависеть от диалога с РФ, считает он.

В беседе с NYT Герхард Шрёдер также сообщил, при каких обстоятельствах уйдет с поста председателя совета директоров роSSийской нефтегазовой компании "Роснефть". По словам бывшего главы кабмина Германии, это произойдет, если Москва прекратит поставки нефти и газа в Европу.

"Этого не случится", - считает Шрёдер. Однако при подобном сценарии "я уйду в отставку", подчеркнул он.

"Когда эта война закончится, нам придется вернуться к отношениям с Россией. Мы всегда так делаем", - добавил собеседник издания.


Юлия Мельничук, ZN.ua

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