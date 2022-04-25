Евросоюз, Британия и США попытаются отвязать Индию от РоSSии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 24 апреля в рамках визита проводит переговоры с индийскими лидерами по энергетическим вопросам, сообщает DW со ссылкой на агентство Bloomberg.

В частности, запланированы посещение главой Еврокомиссии института энергетики и ресурсов (Teri) и выступление в расположенной недалеко от Нью-Дели штаб-квартире Международного солнечного альянса (ISA), информирует ZN.ua .

В понедельник глава Еврокомиссии встретится с главой индийского правительства Нарендрой Моди.

Несколькими днями ранее, в минувший четверг, британский премьер Борис Джонсон также встречался с индийским премьером . Переговоры шли, в частности, о передаче индийской стороне технологий производства продукции оборонного назначения.