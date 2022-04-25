Евросоюз, Британия и США попытаются отвязать Индию от РоSSии

Влед за Борисом Джонсоном в Индию прибыла Урсула фон дер Ляйен, а Байден намеревался переговорить с индийским премьером на саммите в Японии

Евросоюз, Британия и США попытаются отвязать Индию от РоSSии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 24 апреля в рамках визита проводит переговоры с индийскими лидерами по энергетическим вопросам, сообщает DW со ссылкой на агентство Bloomberg.

В частности, запланированы посещение главой Еврокомиссии института энергетики и ресурсов (Teri) и выступление в расположенной недалеко от Нью-Дели штаб-квартире Международного солнечного альянса (ISA), информирует ZN.ua.

В понедельник глава Еврокомиссии встретится с главой индийского правительства Нарендрой Моди.

Несколькими днями ранее, в минувший четверг, британский премьер Борис Джонсон также встречался с индийским премьером. Переговоры шли, в частности, о передаче индийской стороне технологий производства продукции оборонного назначения.

ЕС и США пытаются установить более тесные связи с Индией, которая является главным в мире покупателем роSSийского оружия. Европейский Союз планирует предоставить Индии возможность снизить зависимость от РоSSии.


Юлия Мельничук, ZN.ua

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