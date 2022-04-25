На Запорожском направлении происходит новая Буча - Арестович

РоSSийские оккупанты сейчас повторяют зверства, которые совершали в Буче, но уже на запорожском направлении. Это будет продолжаться до тех пор, пока Украина не пойдет в наступление. Об этом советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил в эфире Фейгин Live .

По его словам, сейчас главное, чтобы Украина получила достаточное вооружение для того, чтобы наконец-то пойти в наступление.

"Ведь пока наступления не будет, будет Буча каждый день новая. Прямо сейчас известны случаи, когда на запорожском направлении повторяется Буча. Может и в трех местах", - подчеркнул Арестович.

Он добавил, что оккупанты продолжают обстреливать и насиловать мирных украинцев "как всегда" просто потому, что "они иначе не умеют".



"Мы объясняем, что каждый день, когда вы не даете оружия, каждый день, пока они на нашей земле, это новая Буча", – констатировал Арестович.