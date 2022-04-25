Кривой Рог ожидает в ближайшие дни атаки роSSийских оккупантов с оккупированной Херсонщины, - Вилкул

"Мы понимаем все их планы и готовы к любому развитию событий".

Кривой Рог ожидает в ближайшие дни атаки роSSийских оккупантов с оккупированной Херсонщины, - Вилкул
Олександр Вілкул

Кривой Рог ожидает в ближайшие дни атаки роSSийских оккупантов с территории временно оккупированной Херсонской области. Об этом сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

Враг проводит формирование наступательного ударного формирования в нашем направлении в Херсонской области. В ближайшие дни мы ожидаем их возможного перехода в наступление. Но мы знаем о них больше, чем им кажется. Мы понимаем все их планы и мы полностью готовы к любому развитию событий", - написал Вилкул.

Он также добавил, что все воинские части города готовы к обороне и призвал жителей не звонить по телефону без необходимости в спецслужбы, а также не снимать укрепления на фото и видео.

В то же время Александр Вилкул сообщил, что продолжается эвакуция людей с прифронтовых территорий. За последние три дня из города удалось вывезти более пяти тысяч жителей, которые были эвакуированы в Кривой Рог из оккупированной Херсонской области.

Напомним, что ранее в Генштабе сообщали, что на Слобожанском, Северодонецком и Кураховском направлениях захватчики провалили свои штурмовые операции.

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