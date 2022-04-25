"Именно там идут ожесточенные бои": Ермак развеял фейк о том, что оккупанты уже контролируют Мариуполь

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В настоящее время Мариуполь остается самой трагической и напряженной точкой на карте Украины.

Андрей Ермак развеял слухи о том, что оккупанты контролируют Мариуполь. Об этом он рассказал в эфире французского телеканала TF1.

"Это очередной фейк! Да, они (оккупанты) есть на территории города", - говорит он.

По его словам, он ожидает увеличения оборонной поддержки нашего государства от международных партнеров, а также усиления санкционного давления на РоSSию, что позволит завершить агрессивную войну и сесть за стол переговоров.

"В настоящее время Мариуполь остается самой трагической и напряженной точкой на карте Украины. Именно там идут ожесточенные бои. Что касается информации, что россияне получили контроль над городом... Нет, это неправда. Да, они находятся на территории города, но зона, в которой находятся украинские герои, остается под контролем наших солдат. Они находятся там вместе с гражданскими, там есть даже дети", – сообщил Андрей Ермак.

Также сложной ситуация остается в Харьковской области. И сегодня, 24 апреля, стало известно, что оккупанты обстреляли город Чугуев.

"В Святой для Православных день, пришли на помощь раненым от обстрелов «говнороссами» местным жителям. Снова раненый ребенок и его мать. Снова горе в семьях. Ребенок 2010 года, диагноз: осколочные ранения правого и левого бедра и правой и левой бриты. Мать 1986 года диагноз: осколочные ранения левого бедра. Также еще один местный житель, 1953 года, диагноз: осколочные ранения спины слева, открытый пневмоторекс", сообщил глава ГУНП в Харьковской области Владимир Тимошко.


Дарина Силина, politeka.net

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