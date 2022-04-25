В зоне ООС украинские военные уничтожили три роSSийских беспилотника "Орлан-10" и другую военную технику оккупантов

Всего за сутки были отбиты семь атак врага.

В зоне ООС украинские военные уничтожили три роSSийских беспилотника "Орлан-10" и другую военную технику оккупантов
Фото: facebook.com/pressjfo.news

В Донецкой и Луганской областях украинские защитники уничтожили три роSSийских беспилотника "Орлан-10". Об этом сообщается на странице Операции объединенных сил.

"Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон роSSийским оккупантам. В частности, украинские защитники уничтожили 13 танков, 3 артиллерийские системы, 17 единиц бронированной техники, 4 боевые бронированные машины, 18 единиц автомобильной техники и 4 топливозаправщика противника. Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", - говорится в сообщении.

Отмечается, что украинским защитникам в течение суток удалось отразить семь атак врага.

Всего в течение недели роSSийские оккупанты пытались атаковать позиции украинцев в Донецкой и Луганской областях 63 раза. Военным ООС удалось уничтожить один роSSийский зенитный ракетный комплекс, 55 танков, 20 артиллерийских систем, 114 единиц бронированной техники, 6 боевых бронированных машин, 2 единицы специальной инженерной, 62 единицы автомобильной техники и 5 топливозаправщиков роSSийской армии.

Кроме того, в течение недели системами ПВО были сбиты пять самолетов, один вертолет, 28 беспилотных летательных аппаратов и 3 крылатых ракеты.

Напомним, что на Пасху, 24 апреля, роSSийские оккупанты убили пятерых мирных жителей Донбасса.

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