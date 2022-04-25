Так выглядит ад на Земле: фото охваченной огнем позиции ВСУ в битве за Донбасс

РоSSийские войска накрыли огнем позиции минометной батареи 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр", сдерживавшей продвижение врага, информирует Апостроф.

Фото с фронта в своем Twitter-аккаунте обнародовал волонтер Роман Доник.

По его словам, фотография, сделанная на позициях 93-й ОМБр, не была обработана никакими дополнительными сервисами.

На фотографии можно увидеть, как минометная батарея бойцов ВСУ в прямом смысле находится в огне после отработки по территории, по которой оккупанты пытались продвигаться.

"Район огневых позиций минометной батареи Холодноярцев, работавшей под огнем врага, сдерживая его продвижение к пехоте. Фрагмент мозаики битвы за Донбасс", - добавил Роман Доник в подписи к обнародованному фото.


Богдан Соловьев, Апостроф

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