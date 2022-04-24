По Кременчугу рашисты запустили запустили 9 ракет: фото, видео и последние подробности

В воскресенье, 24 апреля, ВС РФ осуществили массированные ракетные удары по Кременчугу, выпустив по городу как минимум 9 ракет, информирует Апостроф.

Эту информацию в своем Telegram-канале подтвердил глава Полтавской областной военно-гражданской администрации Дмитрий Лунин.

По его словам, ВС РФ не остановил даже один из главных православных праздников. В течение сегодняшнего вечера в районы Кременчуга прилетели 9 роSSийских ракет, повредившие различные объекты инфраструктуры.

Последние "прилеты" в населенный пункт были зафиксированы около 21:00 по киевскому времени. Местные паблики призвали граждан не покидать укрытия даже после отмены воздушной тревоги, поскольку ВС РФ могут нанести новые ракетные удары по Кременчугу.

Также в соцсетях рассказывали, что после обстрела в населенном пункте вспыхнули два пожара.

В соцсетях роSSийских военнослужащих назвали "подонками" и "поклонниками Сатаны", которые в светлый праздник Пасхи наносят массированные ракетные удары по мирному городу.

"Кременчуг 24.04.22. В такой день пускать ракеты и убивать людей могут только подонки и поклонники Сатаны", - говорится в подписи к снимку, на котором можно увидеть пожар после прилета вражеского снаряда.


Богдан Соловьев, Апостроф

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