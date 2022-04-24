РПЦ размещает в своих церквях депортированных в РоSSию украинцев, - Слідство. Інфо (карта)

На официальном сайте церкви отчитываются о восьми пунктах поселений, журналисты нашли 11.

Украинцев, депортированных на территорию РоSSии, размещают в церквях РПЦ, сообщает "Слідство. Інфо".

Сначала с людьми проводят "фильтрационные" беседы, затем распределяют по монастырям и приютам РПЦ. В большинстве центров для временно перемещенных лиц дежурят представители роSSийской церкви.

Журналисты узнали - почти в каждом регионе РФ , куда привозят украинцев, есть своя епархия, которая занимается вопросами вывезенных украинцев. Представители церкви приносят людям еду, а также проводят "духовные беседы".

РПЦ на своем сайте сообщает о 8 таких пунктах поселений. Расследователи собрали информацию об 11.

Фото: Слідство. Інфо

К примеру, часть депортированных украинцев с детьми проживают в епархиальном детском приюте при Пятницком архиерейском дворе станицы Маничской Ростовской области. Убежище расположено в храме Святой Мученицы Параскевы в станице Маничской Ростовской области.

Фото: Слідство. Інфо

Другое место пребывания депортированных украинцев – Старицкий Свято-Успенский мужской монастырь возле Твери.

По данным сайта Московского патриархата, 52 епархии РПЦ оказывают помощь увезенным гражданам Украины. Пока неизвестно, каким образом люди попадают в церковные учреждения. РПЦ публично сообщает только о завершенных расселениях.

Напомним, РоSSия вывезла в Чебоксары и Владивосток около 800 украинцев из Мариуполя.

По словам Секретаря СНБО Алексея Данилова, у роSSийской верхушки были планы по депортации значительной части украинцев в концентрационные лагеря на западе Сибири для принудительных работ по строительству новых городов россиянам.