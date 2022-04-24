Арестович: Мы предложили россиянам встретиться у стен "Азовстали" и там провести переговоры

"Ожидаем ответа от РФ и напоминаем, что последствия вам там в Кремле не понравятся, если вы этого не сделаете".

Украина предложила РоSSии провести переговоры около "Азовстали" в Мариуполе.

Об этом на брифинге сообщил советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович.

Он сказал, что украинская сторона хочет вызвать в окруженный город "наших роSSийских визави на переговоры, чтобы договориться о немедленном прекращении огня, предоставлении гуманитарных коридоров и освобождении или обмене наших военных на всех военнопленных РФ ".

"Ждем ответа от РФ и напоминаем, что последствия вам там в Кремле не понравятся, если вы этого не сделаете", – добавил Арестович.

Советник главы ОП также добавил, что в Мариуполе в районе завода с утра "работает авиация противника, дальняя авиация, стратегические бомбардировщики, артиллерия противника. Враг сосредоточивает наземные силы для того, чтобы продвигаться вперед".

Советник руководителя ОП также проинформировал о ситуации на других направлениях фронта.

В частности, Арестович сообщил, что россияне усилили атаки по бывшей линии разграничения в районе ООС. Также захватчики сосредоточили свои силы в направлении Гуляй-поля.

"В течение недели враг продвинулся там примерно на 10 километров, но поскольку наши защитники сейчас там сосредоточили резервы, темпы продвижения врага существенно замедлились, и наши войска наносят ему существенные потери", - добавил Алексей Арестович.

Напомним, Михаил Подоляк озвучил три "мариупольских шага", чтобы стабилизировать ситуацию в окруженном Мариуполе.

Ранее Ирина Верещук сообщила, что РоSSия отказалась прекратить обстрелы на Пасху для эвакуации из города.