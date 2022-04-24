9 ракет орки запустили по Кременчугу: первые подробности от главы ОГА

Глава Полтавской ОГА Дмитрий Лунин сообщил о массовом обстреле Кременчуга.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 60-е сутки защищаются от роSSийских оккупационных войск. Несмотря на праздники орки продолжают обстреливать Украину. Сегодня, 24 апреля, стало известно, что оккупанты запустили 9 ракет по Кременчугу, Полтавская область. Об этом сообщил глава ОГА Дмитрий Лунин.

"Уже 9 роSSийских ракет в этот вечер ударили по инфраструктуре Кременчуга. Враг не гнушается ничем, даже в такой святой день", - сообщил глава ОГА.

За 40 минут до этого губернатор сообщал о пяти ракетах:

"Пять роSSийских ракет ударили по объектам инфраструктуры в области. Информацию о пострадавших и разрушениях уточняются. Все подробности позже. Тревога продолжается, не выходим из укрытий".