В Буче оккупанты убивали мирных жителей оружием времен Первой мировой войны: фото

Десятки мирных жителей Бучи, которые стали жертвами роSSийских оккупантов, были убиты противопехотным оружием времен Первой мировой войны, информирует Апостроф.

Об этом говорится в статье британского издания The Guardian.

По данным журналистов, многие жители Бучи были убиты крошечными металлическими стрелами из снарядов роSSийской артиллерии. Речь идет о флешеттах, которые активно использовали во время боевых действий в Первой мировой войне.

Патологоанатомы и коронеры, которые занимаются вскрытием тел, найденных в братских могилах, заявили, что у погибших обнаружили небольшие металлические дротики, вживленные в головы и грудь людей. Независимые эксперты по оружию, которым поручили изучить снимки металлических стрел, подтвердили, что жители Бучи были убиты флешеттами.

"Эти маленькие металлические дротики содержатся в снарядах танковых или полевых орудий. Каждая оболочка может содержать до 8000 флешетт. После выстрела снаряды разрываются, когда взрыватель с таймером детонирует и взрывается над землей. Флешетты длиной от 3 до 4 см освобождаются из оболочки и расходятся по коническому периметру шириной около 300 м и длиной 100 м", - отмечают журналисты в своей статье.

При попадании в тело, по словам авторов материала, флешетт может менять жесткость, сгибаясь в крючок, а задняя часть стрелы, которая состоит из четырех плавников, часто отрывается, вызывая повторное ранение.


Богдан Соловьев, Апостроф

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