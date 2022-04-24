В пасхальное воскресенье украинские военные уничтожили до 100 оккупантов и 33 единицы техники врага — ОТГ «Восток»

При этом роSSийский враг совершил всего одну атаку.

В пасхальное воскресенье украинские военные уничтожили до 100 оккупантов и 33 единицы техники врага — ОТГ «Восток»
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

За воскресенье, 24 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» воины украинской армии ликвидировали порядка 100 роSSийских вражеских солдат и 33 единицы техники РФ. Об этом сообщает ОТГ «Восток» в Facebook.

«В течение суток, 24 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» роSSийские фашистские войска совершили 1 атаку», — сказано в сообщении.

Украинские защитники уничтожили:

  • личного состава — до 100
  • танков — 3
  • БМП — 17
  • АТ — 10
  • Артиллерийских систем — 2
  • БПЛА — 1


Дубенко Вадим, ZN.ua

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