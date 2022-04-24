В пасхальное воскресенье украинские военные уничтожили до 100 оккупантов и 33 единицы техники врага — ОТГ «Восток»

За воскресенье, 24 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» воины украинской армии ликвидировали порядка 100 роSSийских вражеских солдат и 33 единицы техники РФ . Об этом сообщает ОТГ «Восток» в Facebook .

«В течение суток, 24 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» роSSийские фашистские войска совершили 1 атаку», — сказано в сообщении.

Украинские защитники уничтожили: