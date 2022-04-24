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2022-04-24
В пасхальное воскресенье украинские военные уничтожили до 100 оккупантов и 33 единицы техники врага — ОТГ «Восток»
При этом роSSийский враг совершил всего одну атаку.
© Сергей Нужненко / Радио Свобода
За воскресенье, 24 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» воины украинской армии ликвидировали порядка 100 роSSийских вражеских солдат и 33 единицы техники РФ. Об этом сообщает ОТГ «Восток» в
«В течение суток, 24 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» роSSийские фашистские войска совершили 1 атаку», — сказано в сообщении.
Украинские защитники уничтожили:
- личного состава — до 100
- танков — 3
- БМП — 17
- АТ — 10
- Артиллерийских систем — 2
- БПЛА — 1
Дубенко Вадим, ZN.ua