Президент РоSSии Владимир Путин потерял интерес к дипломатическому урегулированию войны с Украиной и вместо этого, похоже, намерен захватить как можно больше украинской территории. Об этом заявили три человека, осведомленные о беседах с роSSийским президентом, сообщает Financial Times.

Путин, серьезно рассматривавший возможность заключения мирного соглашения с Украиной после того, как РоSSия потерпела поражение на поле боя в прошлом месяце, сказал людям, участвующим в попытках положить конец конфликту, что он не видит перспектив для урегулирования.

«Путин искренне верит в ту чушь, которую он слышит по [роSSийскому] телевидению, и хочет выиграть по-крупному», — сказал человек, осведомленный о ходе переговоров.

Хотя Москва и Киев согласовали первый проект коммюнике на встрече в Стамбуле в конце марта, переговоры зашли в тупик после того, как президент Украины Владимир Зеленский обвинил РоSSию в совершении военных преступлений против гражданского населения в таких городах, как Буча и Мариуполь.

По словам двух человек, Путин заявил, что мирные усилия зашли в «тупик», и был в ярости после того, как Украина потопила «Москву», флагман Черноморского флота РоSSии.