"Все не мы? А мы чего там делаем?": Галкин жестко пристыдил русских "патриотов" и выступил против вторжения в Украину

Максим Галкин не выдержал после очередного обстрела от русских оккупантов и высказался.

Еще несколько недель назад появились новости, что роSSийская Примадонна Алла Пугачева с мужем Максимом Галкиным и детьми решила уехать, как это уже сделали,к примеру Земфира и Рената Литвинова. Артисты выразили свою позицию - они против войны и не одобряют безумное нападение рф на Украинские земли и граждан.

В этот раз Максим Галкин не выдержал после очередного обстрела от русских оккупантов и высказался:

«Я не могу не задать пару вопросов, естественных для каждого человека. Вот вчера, в канун светлого праздника Пасхи, в день схождения благодатного огня, летят крылатые роSSийские ракеты в жилой дом в Одессе. Погибает семья, погибает трехмесячный ребенок. Как это, объясните мне? Начнем с того, что крылатые ракеты не должны прилетать в жилые дома и в будний день, не только в праздники. Но вы, официальные лица, одновременно молитесь с патриархом о мире, везете благодатный огонь в Москву и при этом эта же власть посылает эти ракеты» - подметил Галкин.

Он добавил, что именно русские ракеты прилетели в дома к гражданам Одессы, никакое ПВО их не сбивало и это хорошо видно на видео.

«В таком количестве страшных вещей виновата россия и при этом говорит, что не виновата. Зверства в Буче - это не мы, малазийский боинг - это не мы, Мариуполь сравняли с землей - это не мы, в Одессу летит ракета - это мы, но не совсем мы. Все не мы? А мы чего там делаем? Глубокие соболезнования всем родным погибшим и светлая память» - добавил Галкин.