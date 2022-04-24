РоSSияне пленили сына известной жительницы Мариуполя, требуют 5 тыс евро за "сохранение жизни"

"Мне дали срок до завтра, 25. 04. 2022 г.", - сообщила мать пленника Ольга Новикова.

РоSSийские оккупанты захватили в плен сына руководителя Мариупольской кинокомиссии, директора мариупольского кинофестиваля "Кино и Ты" Ольги Новиковой.

Об этом Новикова написала в своем Facebook.

"Друзья, мой сын Алексей Артемович Новиков 2004 г.р., студент Мариупольского государственного университета, служил в ТРО Мариуполя с 25.02.2022 г. Он попал в плен к роSSийским военным 23.04.2022 вблизи Мариуполя. Мне сегодня позвонили по телефону и требовали выкуп за его жизнь. 5000 евро. Помогите собрать эту сумму. Помогите сохранить жизнь моему мальчику! Мне дали срок до завтра, 25.04.2022 г.", - сообщила женщина.

"Это – настоящий терроризм. Парня держат в районе с. Малоянисоль. Новиков Алексей проходил службу в ТерО. Сейчас Украина включила его в перечень пленных. Но гарантий сохранения жизни до сих пор нет", - отметил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Напомним, на днях в Запорожской области оккупанты похитили сотрудников полиции и ГСЧС.

В плену оккупантов находятся в настоящее время около 700 украинских военных.