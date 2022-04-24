РоSSияне пленили сына известной жительницы Мариуполя, требуют 5 тыс евро за "сохранение жизни"

"Мне дали срок до завтра, 25. 04. 2022 г.", - сообщила мать пленника Ольга Новикова.

РоSSияне пленили сына известной жительницы Мариуполя, требуют 5 тыс евро за "сохранение жизни"
Фото: скріншот відео

РоSSийские оккупанты захватили в плен сына руководителя Мариупольской кинокомиссии, директора мариупольского кинофестиваля "Кино и Ты" Ольги Новиковой.

Об этом Новикова написала в своем Facebook.

"Друзья, мой сын Алексей Артемович Новиков 2004 г.р., студент Мариупольского государственного университета, служил в ТРО Мариуполя с 25.02.2022 г. Он попал в плен к роSSийским военным 23.04.2022 вблизи Мариуполя. Мне сегодня позвонили по телефону и требовали выкуп за его жизнь. 5000 евро. Помогите собрать эту сумму. Помогите сохранить жизнь моему мальчику! Мне дали срок до завтра, 25.04.2022 г.", - сообщила женщина.

"Это – настоящий терроризм. Парня держат в районе с. Малоянисоль. Новиков Алексей проходил службу в ТерО. Сейчас Украина включила его в перечень пленных. Но гарантий сохранения жизни до сих пор нет", - отметил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Напомним, на днях в Запорожской области оккупанты похитили сотрудников полиции и ГСЧС.

В плену оккупантов находятся в настоящее время около 700 украинских военных.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известноВ Херсоне убит одиозный пророSSийский блогер Кулешов: что о нем известно
РоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – АрестовичРоSSия будет наносить ракетные удары по территории Украины до конца войны, – Арестович
Такие ходят по нашей земле: украинский художник метко изобразил солдата "второй армии мира"Такие ходят по нашей земле: украинский художник метко изобразил солдата "второй армии мира"
РоSSияне делают "героя" из оккупанта, воевавшего в Буче: фотоРоSSияне делают "героя" из оккупанта, воевавшего в Буче: фото
"Чернобаевка-16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали", - Арестович"Чернобаевка-16. Низкая облачность и плотный дождь не помешали", - Арестович
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSияне похитили в Мелитополе почетного консула БолгарииРоSSияне похитили в Мелитополе почетного консула Болгарии
РоSSия отказалась прекратить обстрелы на Пасху для эвакуации из Мариуполя, - ВерещукРоSSия отказалась прекратить обстрелы на Пасху для эвакуации из Мариуполя, - Верещук
РоSSияне обстреливают оккупированные села Херсонщины из танков под украинскими флагамиРоSSияне обстреливают оккупированные села Херсонщины из танков под украинскими флагами
РоSSияне обнародовали видео с похищенным журналистом из Новой Каховки Сергеем ЦигипойРоSSияне обнародовали видео с похищенным журналистом из Новой Каховки Сергеем Цигипой
Подоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников МариуполяПодоляк предложил РФ спецраунд переговоров для спасения защитников Мариуполя
В результате сегодняшнего обстрела Сумщины поврежден психоневрологический диспансерВ результате сегодняшнего обстрела Сумщины поврежден психоневрологический диспансер
Грош цена ООН, если после визита Гутерреша в Москву не откроют гумкоридор из Мариуполя - ВерещукГрош цена ООН, если после визита Гутерреша в Москву не откроют гумкоридор из Мариуполя - Верещук
МИД разочарован позицией Австрии по евроинтеграции УкраиныМИД разочарован позицией Австрии по евроинтеграции Украины
Во время обстрелов Мариуполя был уничтожен памятник одному из основателей города – митрополиту Игнатию.Во время обстрелов Мариуполя был уничтожен памятник одному из основателей города – митрополиту Игнатию.
РоSSия вывезла в Чебоксары и Владивосток около 800 украинцев из МариуполяРоSSия вывезла в Чебоксары и Владивосток около 800 украинцев из Мариуполя
Последние новости
Подгружаем последние новости